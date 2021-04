La chica reality Luciana Fuster anunció su regreso a Radio Onda Cero tras varios meses de ausencia en los que intentó internacionalizarse.

En enero del 2020, Luciana Fuster dejó su trabajo en “El Búnker”, programa que realizaba con Mario Irivarren. La modelo fue reemplazada por Angie Arizaga.

Tras renunciar a la radio, la joven viajó a México y a los Estados Unidos, y durante varias semanas dijo que buscaba internacionalizar su carrera. Luciana Fuster incluso dejó “Esto es guerra”.

Sin embargo, Luciana Fuster volvió a “Esto es guerra” en febrero, aunque en ese tiempo aseguró que sí se iba a trabajar al extranjero: “De hecho, yo en poquitito tiempo tengo que viajar. Estoy viendo la fecha exacta en la que me tengo que quedar. Me voy para México y me voy a trabajar”, dijo a “En boca de todos”.

“Lo cierto es que estoy viendo planes ahorita en México, no sé la fecha exacta de hasta cuándo estaré en EEG, espero que sean un par de semanas más”, afirmó Luciana Fuster en febrero.

Sin embargo, todo parece indicar que Luciana Fuster ya no tiene planes de trabajar en el extranjero, pues no solo se ha quedado en “Esto es guerra” sino también volvió a Radio Onda Cero.

TE PUEDE INTERESAR