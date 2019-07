Luciana Fuster contesta si regresaría con Austin Palao tras su ruptura con Emilio Jaime

Tras la declaración de Austin Palao, en el cual no descarta la posibilidad de regresar con Luciana Fuster, la chica reality se pronunció, asegurando que desea tomarse un tiempo para estar completamente sola.

"Yo quiero darme mi tiempo. Es bueno pensar, darse su tiempo, ahorita terminé mi relación, y voy a empezar a enfocarme en otras cosas, quiero ocupar mi mente en cosas que me hagan crecer", declaró.

La integrante de 'EEG' tampoco dio un "no" rotundo sobre retomar una amistad con Austin Palao, con quien terminó hace 9 meses.

"No habló con él desde que terminamos. Entonces, no sé, yo no quiero saber nada de nada. Ahorita me río, pero de verdad es triste. Con Austin no hablo, no tengo ningún tipo de amistad, así que creo que es un poco difícil. Vamos a ver qué pasa", expresó.

Como se sabe, tanto Luciana Fuster como Emilio Jaime confirmaron que su relación no va más, debido a que el reggaetonero salió del programa reality y la distancia hizo que se separaran.