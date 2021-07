Una foto de la modelo y participante de “Esto Es Guerra”, Luciana Fuster, encendió las alarmas sobre un posible matrimonio.

Fue un amigo de la modelo compartió la instantánea y escribió: “Pronto se casa”, a lo que sus fans se quedaron en shock y muchos de ellos le pidieron que no lo haga o que se casen con ellos.

La foto con el mensaje sorprendió luego de que fuera vinculada con el actor venezolano Gabriel Coronel.

Luciana Fuster explicó que las fotos que aparecen en la foto se trata de un arreglo que recibió durante una campaña fotográfica. “Eran unas flores de una campaña. De una marca, que me enviaron y mi fotógrafo pone “se nos casa”. Es broma obvio”

Agregó que si le gustaría casarse, pero por ahora no le quita el sueño. “Imagínate que me case ahorita, nooo. Un matrimonio para mí sería algo más privado, en familia. Si me gustaría casarme, no me desespero, si me gustaría formar una familia, pero seguro algo no tan grande (...) Yo empecé a los 15 en EEG, yo tengo 22. Hay mucho que aprender, recorrer”.

