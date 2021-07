¡Le puso el parche! Magaly Medina no dudó en celebrar el reciente amor entre ‘Robotín’ y ‘Robotina’, pero no desaprovechó la oportunidad para hacerle una fuerte advertencia a la jovencita sobre romperle el corazón al popular personaje.

Y es que la parejita estuvo invitada en el set de “Magaly TV, la firme” para revelar detalles de cómo inicio este nuevo romance entre risas y el propio trabajo.

“Está enamorado, está enamorado el Robotín. Han visto que ya no está llorando, ahora está riendo, estás hasta gracioso, simpático, enamorado... Cómo nos cambia la vida cuando nos enamoramos”, dijo la popular ‘Urraca’.

“Robotina, pobre de ti de romperle el corazón. No, no Robotina, Robotina yo misma... No me van a acusar de sedición por tener un arma en la mano, ¿no?”, dijo entre risas la conductora de ATV.

“Me costó mucho conquistarla, más de un mes. Éramos amigos, iba enamorándola, dándole detallitos”, respondió el popular ‘Robotin’.

