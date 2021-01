La modelo e influencer, Luciana Fuster no descarta postular al certamen de belleza Miss Perú, según reveló en el programa sabatino ‘Estás en todas’.

Luciana participó en la secuencia ‘Las esferas de la verdad’ donde habló sobre sus ganas de ser Miss Perú y sobre cuándo ha planeado postular.

“Siempre se me pasa por la cabeza ser Miss Perú, pero está dando vueltas y se va. Yo siempre dije que en algún momento quería postular… Ya me siento preparada para concursar en el Miss Perú, pero me gustaría más preparación todavía. Es una responsabilidad enorme, estás representando a un país a nivel mundial”, dijo Luciana Fuster.

“Entonces, no me gustan las cosas a la loca, sí me gustaría una bonita preparación. Aparte es un trabajo el Miss Perú, tienes oficina, actividades sociales, debes ir a coronaciones y miles de cosas más. Así que es dejar tu vida de lado y dedicarte a eso. Yo dije (que postularía) entre los 22 o 23 años. Ahora tengo 21 años, así que me aguanto un poquito”, añadió la futura participante del certamen de belleza.

La joven modelo también se refirió a su relación con el guerrero Austin Palao y dejó en claro que no retomará su relación sentimental con él debido a que ellos ya cerraron ese libro y exhortó a sus seguidores hacer lo mismo.

“Creo que de un tiempo a esta parte, todo quedó en el olvido, en el pasado y creo que es lo más bonito… Obviamente fue una etapa muy bonita, pero si nosotros ya cerramos el libro en esa historia, por favor que lo cierren ellos (sus seguidores) también”, señaló tajante Luciana Fuster.

VIDEOS RECOMENDADOS

Sheyla Rojas: “Choca” Mandros le hace roche y la deja en evidencia al hablar de sus fotos | OJO

Sheyla Rojas: “Choca” Mandros le hace roche y la deja en evidencia al hablar de sus fotos | OJO

TE PUEDE INTERESAR