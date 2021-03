Varios usuarios de Instagram cuestionaron duramente a la modelo Luciana Fuster luego que anunció que actuará por primera vez en una película peruana. La participante de “Esto es guerra” se defendió y hasta tildó de “retrógradas” a sus críticos.

“Ahora cualquiera puede ser actriz”, escribió un usuario en una publicación de Luciana Fuster. Por su parte, la modelo aseguró que este proyecto es un sueño más para ella.

“Soy una persona como todos, con sueños que cumplir. Y si, estás en lo correcto... cualquier persona que se propone una meta la puede lograr con esfuerzo y preparación. Ojo que todos tenemos 24/7 y nadie sabe lo del otro, ni que hace el resto”, respondió Luciana Fuster.

Foto: captura Instagram

Foto: captura Instagram

Otro usuario no fue tan amable y afirmó que el hecho de que la modelo ingrese a una película sin ser actriz responde a la “argolla de siempre”.

Esta vez, Luciana Fuster arremetió contra el usuario: “El pensamiento retrógrada de siempre”.

En esa misma publicación, Luciana Fuster admitió que no es actriz. “Todavía no seré una actriz profesional, pero me seguiré preparando para llegar hasta donde la vida y mi esfuerzo me lo permitan”, se lee.

Foto: captura Instagram

VIDEO RECOMENDADO

Yiddá Eslava y Julián Zucchi lanzan su versión de “Machu Picchu” de Camilo y Evaluna

Yiddá Eslava y Julián Zucchi lanzan su versión de "Machu Picchu" de Camilo y Evaluna

TE PUEDE INTERESAR