Se dio un reencuentro esperado por muchos. Eugenio Derbez y Consuelo Duval, protagonistas de la serie mexicana La Familia P.Luche volvieron a verse, después de una década de grabaciones.

Interpretando sus personajes, Ludovico y Federica, Eugenio Derbez y Consuelo Duval, protagonizaron una escena de celos, tal como se recuerda en la serie La Familia P.Luche.

Eugenio Derbez compartió un video en donde se ve Federica viendo el celular de Ludovico. De pronto, aparece Camila Cabello canta la intro de su programa.

“Federica por qué estás revisando mi celular”, le dice Ludovico cuando aparece en escena. Tras ello, Federica acusa a su esposo de fijarse en una mujer más joven. “Me puedes explicar quién es esa tal Camila () A ver animal, ¿sabes lo que dicen de las mujeres de Ciudad Cabello?, que son ofrecidas”.

"No te voy a soltar hasta que me digas si ya me cambiaste, añade Federica mientras le jala las orejas a Federico.

Una vez compartido el viodeo por Eugenio Derbez, ha logrado miles de “Me gusta” y comentarios.