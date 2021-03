Jefferson Farfán y Luis Advíncula realizaron una transmisión en vivo en Instagram el sábado por la noche. En determinado momento, la “foquita” empezó leer los comentarios de los usuarios, que en su gran mayoría estaban relacionados a Sheyla Rojas.

“Oe, la gente es bien malcriada (...) yo he estado hablando pero me ha dado risa, una persona ha puesto ‘hablen cag****’. Oe, no sean malcriados”, dijo Jefferson Farfán entre risas.

La respuesta de “el rayo” fue más seria: “Ya me imagino todo lo que ponen, papi, así que prefiero no decir nada”.

“Ya no voy a leer los comentarios de la gente, causa”, insistió Luis Advíncula.

Foto: Instarándula

Segundos después, el seleccionado peruano pidió a los usuarios que lo dejen de molestar porque ahora “ya está tranquilo”:

“Por favor, déjenme en paz, que me dejen en paz, ya estoy tranquilo”, comentó Luis Advíncula.

Asimismo, el futbolista confirmó, ante el pedido de Farfán, que está soltero.

Foto: Instarándula

Foto y video: Instarándula

VIDEO RECOMENDADO

Tula Rodríguez preocupada por su mamá: “Está adolorida y delicadita, no hay oxígeno”

Tula Rodríguez preocupada por su mamá: "Está adolorida y delicadita, no hay oxígeno"

TE PUEDE INTERESAR