El reconocido actor de doblaje mexicano Luis Alfonso Mendoza falleció la noche del sábado. Así lo comunicaron sus amigos y colegas en redes sociales. Mendoza será recordado por dar la voz al personaje de Gohan en la serie animada “Dragon Ball”.

“Apenas hace un par de días no reíamos con mi look de náufrago, y hoy ya no estás, Luis Alfonso. ¡Que alguien me lo explique! Afortunadamente te quedas en el corazón de tu risa y tus bromas y los recuerdos de tantos años. Ayer fue un día triste”, señaló el actor Mario Castañeda, quién presta su voz a “Goku” en la misma serie.

Por el momento se desconocen las razones de su muerte. Cabe resaltar que prestó su voz para “Gohan” desde 1997, cuando el personaje era un adolescente en la serie. También ha trabajado para otras series y películas, incluyendo a Sheldon Cooper de “The Big Bang Theory”.

Otros trabajos de Luis Alfonso Mendoza fueron: Bugs Bunny en “El Show de los Looney Tunes”, Presto en “Calabozos y Dragones”, Dexter en “El Laboratorio de Dexter” (primeros episodios), Bananón en “Bananas en Pijama” y Daniel Larusso en “Karate Kid”.

