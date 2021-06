Después de que Lupillo Rivera mostrará en sus redes sociales un video del proceso de cómo se borró el tatuaje del rostro de la cantante Belinda con rayones de tinta negra, su hermano Juan Rivera reaccionó burlándose del cantante.

En sus redes sociales, el artista mexicano hizo un comentario que no fue tomado de la mejor manera por su hermano menor.

“Mi gente, la enfermedad más grande que existe en el mundo, es el pend… Tienes que aprender a ignorarlos, a perdonarlos y a olvidarlos. Se los dejo de tarea”, dijo Lupillo.

Tras ello, Juan Rivera le respondió en un en vivo que realizó en su cuenta de Instagram. “Lupillo dijo que para qué hacerle caso a un …, yo creo que se mordió la lengua, porque no hay gente más … que hacerse un tatuaje de Beli y después borrarlo con un brochazo”, indicó.

Y luego agregó en tono burlón: “Yo no le puedo decir a mi hermano ..., porque es mi hermano mayor, pero si para mi carnal soy un …, pues adelante”.

Durante la conversación con sus seguidores, Juan Rivera fue consultado sobre la relación que mantenía con el llamado ‘Toro del Corrido’ y sorprendió al revelar que no era muy buena.

Además, el menor de los Rivera comentó que estuvo cerca de pelearse con su hermano por los sobrenombres que le puso.

“Llegó a querer pelear conmigo en el cumpleaños de Brenda. Gritándome, ofendiéndome y como jamás le he levantado la mano a mi carnal, e incluso lo he defendido hasta donde he podido, él sabe que puede hacer eso. Me dijo un montón de cosas y me quedé callado”, añadió.

