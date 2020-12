El fin de año llegó y con él también los cambios en muchos de los canales de televisión locales, que aprovechan estas fechas para renovar el contrato de algunas de sus figuras principales o son ellas las que deciden tomar otro rumbo y asumir nuevos retos profesionales.

Este último punto ha sido el caso de la periodista Mabel Huertas, quien usó su cuenta oficial de Twitter para publicar unos mensajes y anunciar que ha decidido dejar las filas de Panamericana TV y “cerrar un ciclo” luego de siete años de trabajo.

“Quiero contarles que hoy cierro un ciclo en @PanamericanaTV, mi casa durante 7 años. Tomar la decisión no ha sido fácil. Solo tengo palabras de agradecimiento por darme las oportunidades de continuar creciendo y por permitirme ejercer mi profesión con total independencia”, indicó en un primer ‘tuit’.

Tras agradecer a Leonardo Bigott, gerente general del canal; a Renato Canales, editor de prensa; y a Pamela Acosta y Jessica Chahud a quienes -según manifestó- considera sus amigas, también expresó su gratitud a todo el equipo de “Buenos días, Perú”. “! Han sido 7 lindos años de aprendizaje y me voy orgullosa de haber trabajado con ustedes”, finalizó.

Como se recuerda, la destacada periodista asumió la conducción del noticiero matituno de Panamericana Televisión tras desempeñarse durante varios años como reportera. Su compañera de cada mañana, Pamela Acosta, también le dedicó unas sentidas palabras de despedida en Twitter.

“Hoy Mabel Huertas se despidió de BDP, y estoy triste pero a la vez agradecida por todo lo que me has enseñado estos años. Tu profesionalismo, coraje y calidez han sido grandes ejemplos. Si alguito he crecido, ha sido gracias a ti. Te quiero mucho y te deseo lo mejor este 2021”, indicó.

