Macarena Gastaldo sorprendió a todos sus seguidores al confesar que dentro de poco viajará a Europa para celebrar su cumpleaños y hasta tramitará su ciudadanía italiana. Sin embargo, la modelo quiso dejar bastante en claro que ella no necesita de ningún ‘sugar daddy’, a diferencia de su examiga, Paula Manzanal.

“Siempre que una chica linda se va de viaje van a decir: ‘Seguro es porque tiene sugar’, pero no mi amor... eso no va conmigo. Yo trabajo, me va muy bien con mi ‘Onlyfans’, tengo eventos todos los fines de semana, que son mis extras, así que facturo muy bien”, comenzó diciendo.

“Por último, si voy por allá y si tengo un amigo que tenga dinero o me quiere invitar algo, pues chévere. Amigos que tengan plata o casas en Europa sobran, pero mi viaje y mis cosas me las pago yo porque trabajo”, agregó.

No obstante, todo no quedó ahí, ya que la modelo argentina no dudó en arremeter con la expareja de Fabio Agostini, a quien tildó de “sin oficio” y aseguró que ella sí tendría a alguien que le pagaría los viajes.

“Que digan que tiene ‘sugar’ a una chica que no trabaja ni hace nada, tal como Paula (Manzanal), que está viajando, pero no hace nada. No trabaja y vive viajando. Obviamente que está acompañando gente por allá... Es lo que supongo”, finalizó diciendo a Trome.

