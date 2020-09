¡Se encendieron las alarmas! Rodrigo González ha vuelto a causar revuelo en las redes sociales tras publicar unos audios donde la modelo Macarena Gastaldo confirmaría que tuvo un romance con Luis Advíncula.

La reportera de “Amor y fuego” le consulta a la argentina sobre una fotografía que viene circulando donde se le ve a ella en un lugar idéntico al que también habría asistido la madre de los hijos del seleccionado, Josseline Passoni.

“¿Esposa? Yo que sepa no tiene esposa, es la mamá de sus hijos, no están casados. Yo a él lo quiero mucho, le tengo muchísimo cariño. No tengo nada que hablar mal de él. Es un muy buen chico”, comenzó diciendo.

Asimismo, la gaucha quiso desviar la pregunta sobre si el jugador le habría pagado también el pasaje para que lo vaya a visitar a España, país donde actualmente juega.

“Esa foto es del 2018 me parece, pero no tengo más nada que decir, no sabía que él estaba en ese momento con la mamá de sus hijos (...) Yo me hacía ver con él en el aeropuerto, mucha gente nos vio, no teníamos nada que esconder en su momento. Él nunca estuvo casado, la relación que tenía con la mamá de sus hijos era por sus hijos, y ahí no más yo me enteré que la cosa se hizo más formal... y ahí yo terminé todo”, confesó.

“Yo no soy hipócrita, no te voy a negar nada, pero no sabía que él estaba con la mamá de sus hijos, en el momento nosotros nos hacíamos ver por todos lados. Se ha comportado como un caballero conmigo, la gente que lo conoce sabe de lo que estoy hablando. Hasta el día de hoy le tengo un enorme cariño y lo quiero muchísimo”, finalizó.

