Macarena Vélez rompió su silencio para el programa "Día D", donde relató el momento de cómo fue encontrada por su primo luego de que el abogado Adolfo Bazán la grabara intentado besarla.

La exintegrante de "EEG" confirma que sí tomó, pero que se acordaba de todo hasta que se topó con el sujeto. "Yo estaba con vaso en la mano bebiendo alcohol en la barra, y de un momento a otro ya no me acuerdo de nada", dijo primero.

"Maca espérame, se fue al baño, pero se topa con su expareja y se demora", empieza a contar. "Tengo amigos en común que me dijeron '¿de dónde apareció este pata?' Yo estoy como ida, y cuando mi primo regresa intercambió palabras con él, incluso dice que él le mentó a la madre y mi primo me agarra y me lleva en un taxi que pedimos", declaró.

“Perdí mi trabajo, ahora estoy soltera, no la estoy pasando nada bien”, agrega Macarena Vélez mientras llora frente a cámaras.