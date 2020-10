Macarena Vélez se defendió tras ser duramente atacada por grabar un TikTok mientras se encontraba en la playa.

Y es que la modelo apareció en un diminuto bikini y realizando sensuales pasos de baile. Pero esto no fue del total agrado de sus seguidores, quienes cuestionaron a Macarena Vélez.

“En serio ponte hacer algo productivo !! Haces web**** ya", señaló un usuario en Instagram.

Macarena Vélez no se quedó callada y respondió: “Yo hago lo que quiero sin hacer daño a nadie se feliz”.

Asimismo, un usuario cuestionó que la modelo se esté “esforzando” en llamar la atención de Said Palao.

“Sigues esforzándote... ya lo perdiste... jajajjajaa”, escribió.

"La ex chica reality aclaró que su video no fue grabado para su expareja: “Tu pensamiento es una pena! que tu vida gire en torno a hombres y no a ti misma”, sentenció.

Foto: captura Instagram Macarena Vélez

