La madre de Andrea San Martín, Dora Pilares, envió un contundente mensaje luego que Alicia Díaz, la mamá de Juan Víctor Sánchez, aseguró que la ‘ojiverde’ chantajea y manipula a su propia madre con las niñas.

“De repente te das cuenta que no tener a ciertas personas en tu vida no es tan grave, sino saludable”, se lee en un mensaje publicado en el Instagram de la madre de Andrea San Martín.

Pero eso no fue todo, ya que Dora Pilares compartió una fotografía de su familia junto al tema ‘Sueños’ de Diego Torres.

Foto: Instagram @dora_pilares

“Soy como el agua del río y por el camino me dejo llevar, porque aprendí que la vida por todo lo malo algo bueno te da. Quiero que me mires a los ojos y que no preguntes nada más, quiero que esta noche sueltes toda esa alegría que ya no puedes guardar”, se escucha en la publicación.

Foto: Instagram @dora_pilares

Madre de Juan Víctor sobre la madre de Andrea San Martín

Durante el programa “Amor y fuego” del viernes 15 de octubre, Alicia Díaz contó que tiempo atrás, Andrea San Martín le contó que le fastidiaba la cercanía de su hija con su propia abuela.

“Yo simplemente quisiera darle un mensaje a las dos abuelas que están ahí. Hay una parte que sí es preocupante que Andrea me contó, que ella veía muy mal, no muy mal pero sí le fastidiaba la obsesión que tenía su hija mayor hacia su abuela, o sea, lloraba, se desesperaba, se ponía ansiosa la bebé por estar con su abuela”, contó la madre de Juan Víctor.

En ese sentido, la señora envió un contundente mensaje a Dora Pilares: “Mi mensaje a la señora Dora, por Dios, ella es una de las víctimas del chantaje, ella (Andrea) no la deja ver a las bebés y por eso está acusando a Juan Víctor de ser un cobarde. ¡Por Dios, señora!.

