Alicia Díaz, madre de Juan Víctor Sánchez, se comunicó con el programa “Amor y fuego” el viernes 15 de octubre y despotricó contra Andrea San Martín, a quien tildó de “psicópata” y “narcisista”.

Según la madre de Juan Víctor, “la molestia no es hacia Sebastián (Lizarzaburu)”, sino contra Andrea San Martín. Y es que su hijo tendría un mal concepto del ‘hombre roca’ por culpa de la ‘ojiverde’. “La información que él recibió es que le pintó a Sebastián como un monstruo. Él veía, ella lloraba, hacía de todo”, contó la madre de Juan Víctor Sánchez.

Poco después, Alicia Díaz reveló que tiempo atrás, la hija mayor de Andrea, M.L.S.M., prefería estar con la madre de Sebastián Lizarzaburu, Zandra Castelli, y eso tenía preocupada a la ‘ojiverde’.

“Yo simplemente quisiera darle un mensaje a las dos abuelas que están ahí. Hay una parte que sí es preocupante que Andrea me contó, que ella veía muy mal, no muy mal pero sí le fastidiaba la obsesión que tenía su hija mayor hacia su abuela, o sea, lloraba, se desesperaba, se ponía ansiosa la bebé por estar con su abuela”, contó la madre de Juan Víctor.

Asimismo, la madre de Juan Víctor contó que la madre de Sebastián Lizarzaburu quiere mucho a su nieta, L.S.S.M., y se solidarizó con la familia del ‘hombre roca’ por los episodios que vivieron con Andrea San Martín.

“Y a la señora Zandra, que yo sé que ella quiere a la bebé, quiere a Larita, y la entiendo cómo ha sufrido y todo lo que ha pasado y ha tenido que aguantarse para no hablar porque todo el mundo se iba encima de ella, todos, todos, la tildaban de lo que sea”, recordó Alicia Díaz.

“Y no es que es una mamitis (de Sebastián a su mamá), sino es que ellos no podían hablar... y Juan Víctor no puede hablar”, concluyó.

