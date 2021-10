La madre de Juan Víctor Sánchez, Alicia Díaz, declaró desde Estados Unidos al programa “Amor y fuego” y contó que en octubre del 2020, Andrea San Martín fue con la PNP a la casa de su hijo para llevarse a la pequeña L.S.S.M.

Inicialmente comparó este episodio con la relación que Sebastián Lizarzaburu tuvo con Andrea Miranda: “Les contaba acerca de este patrón de conducta del papá con la enamorada y ella arremetía contra la enamorada o no quería que su hija -estamos hablando de la primera hija- no quería que tuviera relación con la enamorada”.

“Juan Víctor ha tenido su enamorada, ya tienen más de un año y pico juntos -no viviendo juntos pero sí de enamorados, entonces él fue claro y le dijo ‘tengo enamorada’ y ella le dijo que no quería saber nada hasta que eso fuera formal para poder ver las pautas para introducirla dentro y que la bebé la conozca”, explicó.

Según Alicia Díaz, Juan Víctor finalmente juntó a su hija con su enamorada; sin embargo, cuando Andrea San Martín se enteró, fue a sacar a la niña de la casa con agentes de la PNP: “Pasó el tiempo y en el mes de octubre, ella estaba operada, estaba mal, estaba con pastillas, con medicinas para el dolor y me llamó, me dijo ‘sabes qué, está con la enamorada ahí y Juan Víctor no me la quiere dar a la bebé’. Juan Víctor recién la tenía con él horas y tenía a su otro hijo”.

“En pijama se fue a la comisaría [...] quería llevarse a policías a sacarla a la bebé de la casa de Juan Víctor y lo hizo, se fue con dos policías a sacarla delante de Sebastián, mi nieto”, contó la madre de Juan Víctor.

Incluso, Alicia Díaz contó que su hijo no pudo ver a L.S.S.M. porque Andrea no lo permitía: “Le dijo que tenían que hacer régimen de visitas. Pasó veintitantos días sin ver a la bebé porque no lo dejaba ver”.

