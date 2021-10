La madre de Juan Víctor Sánchez, Alicia Díaz, se comunicó con el programa ‘Amor y Fuego’ y arremetió contra Andrea San Martín. Como era de esperarse, la señora respaldó la denuncia que ha interpuesto su hijo por presunta violencia familiar, en la modalidad de maltrato psicológico, donde la víctima sería su nieta de 3 años.

“Vamos a exigir que la bebe salga de ese ambiente”, comentó la mamá de Juan Víctor, precisando que la integridad de la menor “está en riesgo”.

Sostuvo que conoce bien a Andrea San Martín que ella “se transforma cuando está enojada y no se la va a agarrar con una niña”.

La mamá de Juan Víctor precisó que su hijo no tiene nada contra Sebastián Lizarzaburu, luego de que este señalara que “sus lloriqueos son por otra cosa”.

“La molestia no es hacia Sebastián, no es a él... y eso es lo que la gente está pensando, que Juan Víctor es un cobarde, como lo que dijo la mamá de Andrea, y que no lo es... que Juan Víctor lloriquea, que es un inmaduro, que es un ardido... no, señor, nada más alejado de la realidad”, comentó en entrevista con Rodrigo González y Gigi Mitre.

Como se recuerda, Dora Pilares, la madre de Andrea San Martín lanzó sus dardos contra Juan Víctor e indicó que es “cobarde” distorsionar la crianza de sus nietas.

De otro lado, recordó que cuando Juan Victor salía con Andrea, “ella pintó a Sebastián Lizarzaburu como un monstruo”.

Mamá de Juan Víctor Sánchez | Amor y Fuego

