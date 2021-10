Andrea San Martín acudió este 15 de octubre a la comisaría para denunciar, nuevamente, a Juan Víctor Sánchez, el padre de su hija de 3 años. Según el parte policial que difundió el programa ‘Amor y Fuego’, la modelo solicitó a su expareja que le devuelva el pasaporte y la visa de la pequeña Lara.

“La denunciante le solicito el permiso al denunciado con el fin de viajar al extranjero junto a su menor hija, recibiendo una respuesta negativa (...) le solicita la devolución de documentos, respondiendo el denunciado que por ahora no se los va a devolver”, se lee en la denuncia.

Posiblemente, San Martín pretendería viajar a los Estados Unidos con sus dos hijas y se desconoce si lo hará junto a su actual pareja, Sebastián Lizarzaburu.

Mamá de Juan Víctor arremete contra Andrea

Alicia Díaz, madre de Juan Víctor, reveló que en octubre del 2020, Andrea la llamó por teléfono para contarle que se quería ir a vivir a Estados Unidos con sus dos hijas, Maia y Lara.

“El año pasado, me llamó, ella no escribe así nomás, cuando son temas delicados te llama por teléfono (...) Me comentó sus planes de irse a vivir a Estados Unidos con las dos con sus niñas, cuando tenía problemas con Sebastián, tontearlo a él y decirle que se le había presentado a un negocio. Esa es la idea que ido manejando”, reveló a Amor y Fuego.

De otro lado, la mamá de Juan Víctor tildó de “psicópata” y “narcisista” a Andrea San Martín

