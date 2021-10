¡Fuertes declaraciones! Sebastián Lizarzaburu rompió su silencio y se refirió a las explosivas declaraciones de Juan Víctor Sánchez, padre de Lara, la segunda hija de Andrea San Martín, quien enfureció con el modelo por haber “expuesto” a su niña en redes sociales.

“Si él quiere comentar sobre mí, porque se basa en ciertas cosas que le contaron, es su problema (...) En todo caso, yo también tendría que ponerme así sobre las parejas que tiene Juan Víctor, y creo que hay la suficiente confianza como para que el papá sepa que la mamá (Andrea) relaciona a su hija con personas que no le generan peligro alguno”, comenzó diciendo.

En ese sentido, el popular ‘hombre roca’ aseguró frente a las cámaras de ‘Amor y Fuego’, que sus acciones no han sido de mala fe, pues la pequeña Lara ya forma parte de su familia junto con Andrea San Martín.

“Si bien es cierto, Lara no es mi hija, pero es la hermana de mi hija y vive conmigo, es parte de mi familia y no la voy a desatender. Yo juego con ella, le doy de comer, la llevo al baño. Sí, me consideraría una mala persona si tratara a Lara distinto como a Maia”, agregó.

“El tema de sus quejas y lloriqueos no va porque la bañé, ese fue el detonante. Lo que él viene reclamando, es que no quiere que exponga a Lara en mis redes sociales. Mis videos son netamente de convivencia, yo no le voy a decir a Lara que se vaya a un ladito para grabar a Maia”, finalizó diciendo Sebastián.

