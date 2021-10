La modelo Vanessa López rompió en llanto durante la discusión con ‘Tomate’ Barraza y se descompensó en un momento durante la entrevista con el programa “Amor y Fuego”.

Vanessa López salió de las cámaras y la reportera del programa solo atinó a decir: “Se ha descompensado, está llorando y no quiere hacer más el enlace”.

Luego, se le acercó a Vanessa López y ella dijo: “Ya se supo todo de por qué pasaron las cosas y no hay más que decir, la verdad (...) Él está pidiendo perdón porque ya sabe que la fregó. No quiero ver a ese hombre en mi vida”.

Vanessa López también contó que este viernes no tenía la intención de contar su verdad, pero lo hizo frente al ataque de ‘Tomate’ Barraza.

“Yo hoy no tenía intención de hablar mal de él (...) pero ha venido a soltar todo su veneno como si fuera un pan de Dios. Es más, yo no he podido dormir toda la noche y yo quería hablar con él para hacer una terapia de pareja y mira con todo lo que me sales. Ya para mí Carlos está muerto”.

En “Amor y Fuego”, Vanessa López reveló que ‘Tomate’ Barraza se acostó con su prima.

