Carlos ‘Tomate’ Barraza y Vanessa López volvieron a enfrentarse este viernes 15 de octubre en el programa “Amor y fuego”. Esta vez, luego que el locutor reveló un problema legal de su exesposa, ella lo acusó de ser infiel con su propia prima.

Inicialmente, Vanessa López aseguró que ‘Tomate’ Barraza le había hecho una “cochinada”: “A mi me da asco y no quiero que mi hija después, cuando crezca, escuche lo que yo podría decir”, dijo Vanessa; sin embargo, el locutor amenazó con revelar el proceso legal de su exesposa.

Por esta razón, Vanessa López terminó confesando que ‘Tomate’ Barraza la engaño con su prima: “Y por si acaso, cuando yo estuve embarazada él se acostó con mi prima”, lanzó la modelo, dejando en shock a Rodrigo González y Gigi Mitre.

“¿Ahora pueden entender por qué le puedo tener tanto asco?”, preguntó Vanessa López. En ese sentido, la ex de ‘Tomate’ Barraza aseguró que no tiene nada que esconder respecto a su proceso legal.

“Yo apechugo, yo digo porque yo no tengo nada que ocultar, pero él ¿qué? [...] Él le pasaba los pasajes de la selva a Lima (a la prima)”, contó Vanessa López. “Son un asco, yo tengo todas las conversaciones acá de ellos”, advirtió.

“Él es una porquería de persona, en todo sentido. Yo tengo audios de su mamá hablando con mi mamá, que le decía ‘por favor señora, llévese a su hija porque mi hijo la ve a terminar matando’”, aseguró la exesposa de ‘Tomate’ Barraza.

Vanessa López aseguró que ‘Tomate’ Barraza sabía que ella estaba metida en un problema legal de lavado de activos por culpa de un exnovio: “Yo no tengo por qué avergonzarme de ningún problema legal porque yo no he hecho absolutamente nada. Es más, él mismo se preocupó en ponerme los abogados y estuvo conmigo muchísimos años antes. Él ya sabía de ese problema e igual estuvo conmigo”.

Vanessa López dice que Tomate la engañó con su prima - diario OJO

Fuente: Willax Televisión

