Un tenso momento se vivió en el set de “Amor y Fuego” cuando Carlos “Tomate” Barraza y su exesposa Vanessa López se enfrentaron y se sacaron todos sus trapitos sucios.

Casi al inicio de la entrevista, el cantante perdió los papeles ante los cuestionamientos de su expareja y le grito en vivo ante el asombro de los conductores Rodrigo González y Gigi Mitre.

“Un ratito por favor, déjame hablar”, manifestó con un tono bastante fuerte el conductor radial. Ante esto, Gigi Mitre se molestó y le pidió que se calme.

“Pero no le grites, no hay necesidad de gritarle Barraza, porque estás demostrando el trato que tienes con ella y no creo que te deje bien parado”, reclamó la compañera de “Peluchín”.

“No le grites. Habla o vas a poner a llorar también”, añadió.

Sin embargo, “Tomate” Barraza intentó justificar su accionar aduciendo que la madre de su pequeña no lo dejaba hablar. “Pero que no me interrumpa”, indicó.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO