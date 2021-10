El polémico enfrentamiento entre Magaly Medina y Aída Martínez habría llegado a su fin. Y es que la modelo lanzó insultos de grueso calibre contra la ‘Urraca’ en redes sociales, señalando, además, que su hijo Gianmarco no la quiere y que el notario Alfredo Zambrano le es infiel.

La periodista de espectáculos consideró que le debe una disculpa al público que le sigue por “haber descendido hasta el desagüe” para responder a Martínez. En entrevista con el diario Trome, Magaly Medina consideró que perdió la cordura porque siente que atacaron a su hijo.

Indicó también que su esposo, el notario, siente que lo han difamado, por lo que podría tomar algunas medidas legales.

“Se metió con mi hijo, entonces lo voy a dejar ahí, pero será la ley la que decida. Mi esposo no es una persona beligerante, no es agresivo, pero cuando siente que lo están difamando, él es abogado y reacciona como tal, en eso yo no lo puedo contener ni me puedo meter, eso será cuestión de él. Aunque mi esposo no sigue lo que pasa en la farándula, como personaje público, polémico que soy, sabe que mucha gente cobarde que no tiene nada contra mí va a tratar de golpearme con las personas que amo, que son mi hijo y esposo”, precisó.

Indicó que su esposo no está pendiente de la farándula peruana, pero tiene un chat donde comparte informes y noticias sobre estos temas.

¿Quién es Gianmarco Mendoza Medina?

El hijo de Magaly Medina tiene aproximadamente 37 años y es fruto de su matrimonio con Marco Mendoza. El primogénito de Magaly es comunicador graduado de una reconocida universidad de Lima.

