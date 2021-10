¡Sin filtro! Magaly Medina no se calló nada y no dudó en arremeter contra Aída Martínez, quien despotricó en sus redes sociales sobre la vida familiar, laboral y amorosa de la conductora de televisión.

Y es que la popular ‘Urraca’ emitió en su programa un resumen de lo que habían sido las declaraciones de la modelo arequipeña en sus redes sociales, quien hasta la comparó con una ‘prostituta’.

“Ella dice que no podemos compararnos porque no somos prostitutas. Yo no soy prostituta, nunca lo he sido, el país entero lo sabe... De ti, no sabemos. También hay muchas historias que nosotros sabemos, no voy a recurrir al fango”, comenzó diciendo fuerte y claro la figura de ATV.

Asimismo, Medina confesó que lo más probable era que la polémica ‘Characata’ sintiera “celos y envidia” de todo lo que ha logrado la presentadora en sus años de carrera televisiva.

“Lo que noto yo Aída, es que hay una gran envidia, resentimiento. Parece que me ve en redes sociales, me sigue... Yo gasto mi plata como me da la gana. De repente su gran frustración es que ella no puede hacer eso (...) Yo me he ganado todo lo que tengo a base de esfuerzo, no con el sudor de mi poto”, agregó.

“Yo soy una mujer tranquila, feliz, que vive disfrutando el día a día. Ella me dice querida Maga, no me digas así, porque así solo me dice la gente que me quiere, no gentuza”, finalizó.

