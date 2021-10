¡Fuertes declaraciones! Mirella Paz se encuentra en el ojo de la tormenta pública tras haber denunciado entre lágrimas que un taxista le robó su teléfono móvil marca Apple, el último fin de semana.

El conductor de la conocida aplicación de taxi, identificado como Gustavo Escobar Jaúregui, declaró en exclusiva para el programa de Magaly Medina, donde aseguró que él no robó ningún celular.

“Es totalmente falso, yo no me he apropiado de su celular y ella me ha mencionado en sus redes y yo no me puedo quedar callado. Me comenzó a insultar, porque la señorita tiene un vocabulario muy fuerte. Me está difamando y derrumbando como persona. Yo tengo miedo ahora de salir a la calle”, se defendió el sujeto.

Asimismo, Escobar Jaúregui mostró para el programa de la ‘Urraca’ un audio y conversaciones donde la cantante lo amenaza hasta de muerte.

“Te saluda Mirella Paz, conmigo no te puedes creer pendejo, porque yo soy más pendeja que tú. Con tu número he visto tu cara, así que necesito que me devuelvas mi teléfono porque te cag* y voy hasta donde vives. ¿Quieres plata? Porque eres un ratero, pídeme y yo te lo voy a dar”, se le escucha decir en un audio a la exintegrante de ‘Los Barraza’.

“El lugar de donde piden el carro era medio movido, es el cruce de Angelica Gamarra con Tomás Valle con en San Martín de Porres, como se demoraba en salir, después de cinco minutos, me retiré. Aquí figura que yo cancelé ese viaje, y es sustento para demostrar que yo no te he recogido”, le dijo el taxista Mirella Paz.

