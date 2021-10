La cantante Mirella Paz denunció que un taxista le robó su celular de la marca Apple. Entre lágrimas, la exvocalista de ‘Los Barraza’ explicó que su teléfono era su herramienta de trabajo.

“Me olvidé mi teléfono en el taxi, el taxista me cuelga cuando lo llamo... Mi sacrificio, mi vida, se fue... no saben lo triste que estoy”, escribió Mirella Paz en su cuenta de Instagram.

La cantante explicó que por el momento no puede comprarse otro celular: “Me dicen tú tendrás para comprarte 2, 3, 4 iPhone... Eso es mentira, yo no soy millonaria, o sea, yo no tengo un trabajo físico donde yo me pueda dar el gusto de comprarme un iPhone”.

“Es difícil porque es mi logro, es lo que yo me compré con mi sacrificio. Yo no le pido nada a nadie, yo soy súper independiente, mis papás tienen suficiente carga con mis hermanos como para yo jo**** pidiendo algo para mí. Yo ayudo en mi casa, no es que a mí me den algo en mi casa”, manifestó.

“Ni siquiera debería llorar porque es algo material, pero igual me duele porque es algo que trabajé como 3 años para poder comprármelo, entonces de hecho es algo que me hiere”, agregó.

Según Mirella Paz, el taxista se ha negado a responder las llamadas: “Me duele aún más que el taxista no me conteste el teléfono y me cuelgue las llamadas porque prácticamente me está robando”.

“El señor se niega y me dice que no estaba el teléfono en el taxi, supuestamente, cuando no le creo nada porque yo sé que dejé el teléfono en el taxi, me lo he olvidado ahí por despistada”, señaló.

Poco después, Mirella Paz contó que logró rastrear su celular en Pucallpa: “Vi con mi hermano y no saben, mi teléfono ya está por Pucallpa, o sea que el pata este, el taxista, un ratero de m**** que ya vendió mi teléfono, qué habrá hecho con mi teléfono”.

“No puedo creer cómo hay gente tan mala”, dijo Mirella Paz antes de publicar el nombre y el rostro del taxista, a quien llamó “desgraciado”.

