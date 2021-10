Mirella Paz está en el ojo de la tormenta luego de que acusara públicamente a un taxista de robarle su iPhone. Sin embargo, horas después apareció el conductor y la desmintió en el programa ‘Magaly TV La Firme’.

El taxista - identificado como Gustavo Escobar Jaúregui - aseguró que la exparticipante Miss Perú Universo 2016 lo acusó falsamente y negó haberse apropiado de su celular. Asimismo, mostró audios donde Mirella lo insulta y lo amenaza de muerte.

“Me comenzó a insultar, me dice incluso en los audios ‘sé dónde vives o voy a ir y te voy a hacer daño’, pero con otras palabras porque la chica tiene un vocabulario bien fuerte”, agregó el señor sindicado como ladrón por la modelo.

Aunque Mirella Paz guarda silencio tras la denuncia del taxista, sus seguidores en las redes sociales han salido a defender al humilde chofer.

“¿Que te crees ah? Ahora que ya te denunciaron ojalá dejes de molestar a ese señor, ojalá la gente se de cuenta de lo ordinaria que eres”; “que la denuncien por difamación, uno no puede andar por la vida acusando sin pruebas y menos poner una foto”; “¿Tanto show por un IPhone? Y hasta amenazas wow!! Me sorprende de una persona supuestamente pública”; fueron algunos de los comentarios que le dejaron en Instagram.

Los audios de Mirella Paz

Gustavo Escobar reveló que la excandidata al Miss Perú le envió varios audios que contienen amenazas hacia su persona con insultos de por medio.

“Robas mi teléfono, no me das mi vuelto de 100 soles y te crees muy pend*#$# conmigo, te saluda Mirella Paz. ¿Tú quieres que yo te ca*#$? Conmigo no te puedes creeer pen*$%# porque yo soy más pen*%&$ que tú. Entonces necesito que me devuelvas mi perro iphone de una vez”, se escucha decir a Mirella Paz en uno de los audios.

¿Quién es Mirella paz?

Mirella Paz Baylón fue una de las 41 candidatas clasificadas en el concurso de belleza Miss Perú Universo 2016. Tras su presentación, la joven se realizó una manga gástrica que le cambió la vida. Actualmente, tiene 24 años.

