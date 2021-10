¡Fuerte y claro! Magaly Medina no se quedó callada y le respondió con todo a Aída Martínez, quien aseguró que el hijo de la conductora “no la quería” y que por eso no habría asistido a su boda con el notario Alfredo Zambrano.

“Hay gentuza que debería callarse la boca, que siempre piensa que uno tiene que ponerse a su nivel, se pone de manera bagre, nivel de desagüe. Meterse con ellas es meterse realmente al fango”, comenzó diciendo.

“Yo no me he metido con tu hija, me meto contigo que eres la figura pública, porque eres criticable. No le voy a permitir que se meta con mi hijo, que tanto lo he cuidado. Aquí la pública soy yo, y así como lo defendí siempre cuando estaba en la universidad y sus profesores despotricaban de mi, así lo separé de mi vida”, agregó.

En ese sentido, la popular ‘Urraca’ tildó de ‘pobre diabla’ a la modelo arequipeña y aseguró que no le iba a permitir que opine ni de su hijo, ni de su familia.

“Ahora (que su hijo) que es un adulto, él cuida su privacía, la valora muchísimo y eso yo lo respeto. Eso no quiere decir que yo tenga una mala relación con él, es mi hijo, lo más valioso que la vida me ha dado y así lo seguiré protegiendo. Gentuza como tú nunca pisará mi casa, ni conocerás la intimidad de mi vida”, expresó bastante molesta.

“Pobre diabla, pobre mujerzuela. ¿Qué tiene que ver el dinero aquí? Me lo he ganado con mi esfuerzo, con el sudor de mi frente, no con el sudor de mi poto. Y mi hijo es un hombre muy orgulloso de lo que ha logrado su madre. No permito que llenes tu boca sucia con la gente que más amo en la vida”, finalizó diciendo.

