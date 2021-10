¡Bomba total! Aída Martínez no se quedó callada y utilizó sus redes sociales para responderle con todo a Magaly Medina, quien en la última edición de su programa tildó de “chabacana y vulgar” a la modelo por hablar groserías delante de su pequeña hija.

“Hoy amanecimos con ganas de responderle a la Maga que tanto me quiere. Primero, tienes que tener en cuenta que Ariela es una recién nacida, el chongo es conmigo, no tienes por qué meterla a ella. Si su crianza está bien o mal, ese es mi problema porque yo soy su madre”, comenzó diciendo.

Sin embargo, lo que sorprendió a propios y extraños, fue que la modelo afirmó que la popular ‘Urraca’ “se la agarraba con otros” porque su hijo, Gianmarco Mendoza, “no la quiere”.

“Si hablamos de hijos, qué podemos decir de Gianmarquito, que ni siquiera fue a tu boda, no te quiere, no anda contigo, y tanto te arde eso en tu vida personal, que tienes que andar metiendo a los hijos de los demás en todo lo que hablas”, agregó en tono de burla.

“Vulgar, corriente, chabacana, por favor, entre gitanas no nos vamos a leer las manos. Toda la vida soñaste con ser una bataclana. Me das pena, me das lástima, porque me imagino que tu rating debe estar en picada. Pobrecita, ¿y tu periodismo profesional? Verdad, no terminaste la universidad”, finalizó.

