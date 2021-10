RECONTRA FURIOSA. Así se encuentra la joven madre Aída Martínez con la “Urraca” Magaly Medina luego que esta la criticará y tildara de “chabacana” y “vulgar” en su programa “Magaly TV, La Firme” de este viernes 8 de octubre.

Ahora la modelo utilizó sus historias de Instagram para explotar contra la presentadora de ATV, donde la tildó de “amargada” y “arrastrada” y afirmó que Alfredo Zambrano le ha sido infiel a Magaly en más de una ocasión.

“Considero que hay muchos factores por los que una mujer vive así, molesta, amargada y arrastrada, al acecho de los demás, primero creo que le falta un poco de eso. Claro, como su marido le para sacando la vuelta, es súper cachuda y ella lo sabe, por eso han terminado en varias oportunidades, pero lo perdona pues. Que horrible vivir así, siendo cachuda...”, arremetió Aída en su red social.

Luego la characata insinuó que Magaly tendría una mala relación con su hijo Gianmarco Mendoza y que este no la quiere por eso no asistió a su boda con el notario.

“Que tu hijo no te quiera, no la pase contigo y todo ese núcleo familiar roto que has tenido te ha afectado tanto... Qué podemos decir de Gianmarquito, que ni siquiera fue a tu boda, no te quiere, no anda contigo, y tanto te arde eso en tu vida personal, que tienes que andar metiendo a los hijos de los demás en todo lo que hablas”, agregó furiosa.

“Te doy un consejito deberías adoptar, usa todo ese dinero y cámbiale la vida a una persona”, sentenció.

Fotos y video: (Instagram/@aidamartinezw, @magalymedinav)

