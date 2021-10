¡SIN FILTRO! La modelo ariqueña Aída Martínez no se quedó callada y arremetió con todo contra la conductora de “Magaly TV, La Firme”, Magaly Medina en sus redes sociales.

La “Characata” recurrió a su cuenta de Instagram para insultar sin piedad y agredir verbalmente a la “Urraca” luego que esta la tildará de “chabacana” por decir groserías delante de su pequeña hija.

“Primero que nada me imagino que tengo que tener un léxico apropiado para poder responderle a la dama porque cada cosa que yo digo se ofende y le arden los oídos pero de que otra manera le respondes a esa con...”, explotó Aída en su plataforma social.

“Ariela es una menor de edad, casi recién nacida, tiene 6 meses, no tienes porque meterla en absolutamente nada. Tú tienes un chongo conmigo, no metas a Ariela... Si su crianza está mal o está bien, si yo puteo o digo lisuras delante de ella ese es mi problema... Yo la engendre, salió de esta chu... no de la tuya, entonces en eso no te debes de meter”, añadió.

La exchica reality se encuentra furiosa con la figura de ATV y la tildó de “cachuda” e “infeliz”. Además, afirmó que la popular ‘Urraca’ “se la agarraba con otros” porque su hijo, Gianmarco Mendoza, no lleva una buena relación con la conductora.

