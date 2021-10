¡Terrible! Pablo Villanueva, más conocido en la farándula como ‘Melcochita’, fue traslado de emergencia al hospital Trinitas Regional Medical Center, ubicado en Nueva Jersey, Estados Unidos, tras sufrir una descompensación en la casa de su hija Susan.

“Casi me da un derrame cerebral por el estrés, debido a muchos problemas. Si no me atienden rápido, ahora estaría cantando con San Pedro”, comenzó diciendo el comediante, quien se encuentra en una gira artística por esos lares.

En ese sentido, el popular artista aseguró que el médico le indicó que dicho desmayo se habría suscitado por la acumulación de estrés por distintos problemas familiares y laborales.

“Me sentí muy mal y me llevaron a ese hospital. Los médicos me dijeron que todo fue por demasiadas tensiones. Se juntaron varias cosas”, agregó ‘Melcochita’.

“Espero tener la paz y el amor los últimos años que me quedan de vida. Que no me molesten ni estén exigiéndome dinero. Que trabajen y no frieguen”, finalizó diciendo para El Popular.

