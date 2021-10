¡Terrible! Pablo Villanueva, más conocido en el mundo de la farándula como ‘Melcochita’, se encuentra envuelto en un gran problema legal. Y es que pese a encontrarse actualmente en Estados Unidos, el cómico fue citado para declarar sobre el dueño de la pollería Chicken Pollos, por el presunto delito de lavado de activos.

Todo se expuso durante la última edición del programa de Magaly Medina, donde contaron que Gerson Gonzales, quien desde marzo de este año tenía a la policía pisándole los talones por lavado de activos; actualmente le han hallado 17 propiedades bajo el mismo delito.

Frente a ello, el popular comediante deslindó tener algún tipo de relación con el dueño de la pollería. “Me habló del negocio y me dijo: ‘te doy el 100% para poner la pollería Chicken pollos Melcochita’ (...) Soy imagen no más, sino que tenía que decir que yo era el dueño para que la gente vaya a consumir”, expresó.

“Yo qué voy a investigar, él viene y me dice una cosa, te voy a dar el 100%, no hay problema. A veces me tocaba mil soles mensuales, como a veces 500, no era para volverse rico y hasta ahora me debe de un mes como 500 soles”, agregó ‘Melcochita’.

Sin embargo, Ysrael Castillo, abogado del cómico peruano, aclaró que solo estaría citado en calidad de testigo. “Lo están citando para una declaración como testigo, quiero aclarar que es como testigo”, dijo.

