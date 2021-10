¡Fuertes declaraciones! Luciana Fuster sorprendió a propios y extraños al utilizar sus redes sociales para revelar que viene siendo víctima de acoso por parte de desconocidos, quienes se estacionan en unos automóviles en los exteriores a de su casa.

“Quería comentarles algo un toque preocupante. Yo vivo por acá y esta camioneta roja y este carro negro están afuera de mi casa, súper raro. No sé si son prensa, pero están afuera de mi casa y ya me ha pasado otras veces que me han seguido, y es bastante peligroso”, comenzó diciendo mediante sus historias de Instagram.

A través de sus redes sociales, la modelo grabó el preciso momento cuando una camioneta roja, estacionada afuera de su vivienda y con dos sujetos al interior de ella, al percatarse que la influencer se encontraba grabándolos con su celular, fugaron sin dar respuesta alguna.

“Ya me ha pasado dos veces que me han estado siguiendo y me han grabado... Ahora el carro se va, no sé de qué medio son... ¿Por qué se van? ¿Por qué han estado ayer por aquí?”, agregó.

“De verdad esto es bastante preocupante y me da miedo el tener que salir de mi casa a dejar un registro de lo que pasa. No puedo vivir tranquila así me asusta por mi y mi familia”, finalizó diciendo Luciana.

