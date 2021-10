“No fue a tu boda porque no te quiere”, arremetió la modelo arequipeña Aída Martínez contra Magaly Medina dejando entrever que entre la conductora “Magaly TV, La Firme” y su hijo Gianmarco Mendoza existiría una mala relación.

Como se recuerda, la “Urraca” se casó con el notario Alfredo Zambrano en el año 2016 y solo asistieron a la celebración familiares y amigos cercanos de la pareja. Sin embargo, tras las especulaciones de Aída, muchos se han comenzado preguntar si su heredero asistió al evento.

Por este motivo, hoy te contaremos algunos datos sobre Gianmarco, el único heredero de la “Urraca” y su relación con su madre, la controversial figura de ATV.

¿Quién es Gianmarco Mendoza Medina?

El hijo de la conductora de televisión tiene aproximadamente 37 años y es fruto de su matrimonio con Marco Mendoza. El primogénito de Magaly es comunicador graduado de una reconocida universidad de Lima.

Como se sabe, Magaly vive alejada de su hijo, así lo hizo saber hace unos años en una entrevista donde manifestó lo siguiente:

“El hace una vida muy alejada de la mía porque para él ha sido muy difícil ser el hijo de Magaly Medina, es un nombre demasiado pesado, pesa mucho. Él ha tenido que estudiar en la universidad con los profesores que despotricaban del programa todos los días, eso lo hace más difícil”.

Magaly no quiere ser abuela

Durante una transmisión en vivo en Instagram, Magaly Medina respondió diversas preguntas que sus seguidores le formulaban, entre ellos, saber si su único hijo está saliendo con alguien o si pronto se convertirá en papá.

“Mi hijo está bien, pronto saldrá afuera otra vez (al extranjero). A él no le gusta que cuente sus cosas, lo respeto. ¿Si tiene novia? No, está soltero, no quiere que le busque novia, no soy cupido, tampoco alcahuete. Eso sí, abuela no, todavía no quiero”, expresó en su plataforma social.

TE PUEDE INTERESAR