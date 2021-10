En la última edición de “Magaly TV, La Firme”, la conductora Magaly Medina sacó las garras como una verdadera mamá leona y respondió con todo a los ataques de Aída Martínez, quién dejo entrever en redes sociales que la “Urraca” tendría una mala relación con su hijo Gianmarco Mendoza Medina.

Como una madre protectora, la figura de ATV salió al frente para asegurar que no permitirá que nadie opine de su hijo ni de su familia y afirmó que su heredero se encuentra súper orgulloso de ella.

“Pobre diabla, pobre mujerzuela. ¿Qué tiene que ver el dinero aquí? Me lo he ganado con mi esfuerzo, con el sudor de mi frente, no con el sudor de mi poto. Y mi hijo es un hombre muy orgulloso de lo que ha logrado su madre. No permito que llenes tu boca sucia con la gente que más amo en la vida”, comentó en un inicio.

“Ahora (que su hijo) que es un adulto, él cuida su privacía, la valora muchísimo y eso yo lo respeto. Eso no quiere decir que yo tenga una mala relación con él, es mi hijo, lo más valioso que la vida me ha dado y así lo seguiré protegiendo. Gentuza como tú nunca pisará mi casa, ni conocerás la intimidad de mi vida” añadió Magaly furiosa.

Como se sabe, Magaly Medina no habla mucho sobre su relación con su hijo Gianmarco Mendoza, pues ella prefiere cuidar su privacidad.

