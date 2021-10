Pamela Franco, la nueva integrante de “Puro Sentimiento” salió al frente para responderle con todo a Thamara Gómez luego de que esta despotricara contra ella y Christian Domínguez en varios programas de espectáculos.

En una entrevista con “Magaly TV, La Firme”, la cantante de cumbia le dio con palo a la joven artista y le aclaró algunos puntos. Pamela asegura que las integrantes de Puro Sentimiento son adultas y ellas deciden como vestirse.

“Ella no me conoce, nunca nos hemos tratado, te digo que la he visto una sola vez en mi vida y yo no puedo imponer algo físico, tú tienes que decidirlo, y ahí son chicas que son grandes, nadie impone nada, ni siquiera a mí ni nadie”, declaró Pamela a las cámaras de la “Urraca”.

¿Qué dijo Thamara Gómez sobre Pamela Franco?

Hace unos días, Thamara Gómez se refirió a la reciente incorporación de Pamela Franco a “Puro Sentimiento”, una de las agrupaciones de Christian Domínguez.

“Si bien es cierto es talentosa, pero no va acorde del ‘Puro Sentimiento’ de antes, ahorita ya parece otro ‘Alma Bella 2′(...) Ella se hace la loca, ¿tú crees que no le pagan? el televidente se va a dar cuenta. Yo sé de fuentes muy cercanas que hasta el tinte del cabello les ha cambiado a las chicas, a todas”, comentó Thamara en ese entonces.

