La “Reina del Sur” Evelyn Vela sorprendió a todos al confesar en una trasmisión en vivo en sus redes sociales que se encuentra distanciada de Melissa Klug.

A través de su cuenta de Instagram, la exbailarina aseguró que ya no considera a la “Blanca de Chucuito” como una amiga y evidenció su molestia por no haber sido invitada al compromiso de Melissa con Jesús Barco.

“Comenzando que las mejores amigas paran mañana, tarde y noche. Ya no paro con ella, definitivamente no es mi mejor amiga ella porque ya tengo mi vida, estoy casada y eso de mejores amigas son estupideces ¿no?”, indicó Evelyn.

“¿Tú crees que me puede importar que no me hayan invitado a la pedida, que no me tomen en cuenta?, escúchame, si me hubiesen invitado, tampoco hubiese ido porque tengo cosas más importantes que hacer”, añadió.

Por último, la exvedette reveló que tiene muy pocos amigos en el mundo de farándula entre ellos: Marisol y la exvoleibolista Leyla Chihuán. “Amigos de televisión tengo un montón ah, pero amiguitos, contaditos con la mano”, sentenció.

Al respecto, la “Urraca” se impactó con las declaraciones de Vela y se preguntó que habrá pasado entre las dos ‘expinky friends’. “Yo la notó ardida (Evelyn), con resentimiento... En la pedida estuvieron todo su grupo de familia, amigos cercanos y no estaba la Evelyn Vela (...) Ya no están juntas, ¿qué pasó? Que alguien me chismee”.

