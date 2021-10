Dalia Durán, la madre de los últimos cuatro hijos de John Kelvin, decidió pronunciarse sobre las recientes declaraciones que dio el cantante desde el penal de Lurigancho, donde cumple prisión preventiva por presunta violencia física y psicológica.

La modelo cubana opinó sobre todos los emprendimientos que viene realizando Kelvin en la cárcel, como la fabricación de sus billeteras marca ‘JK made in Luri’, así como la composición de más temas musicales.

En entrevista a Trome, Dalia Durán consideró que “solo el tiempo dirá” si el padre de sus hijos reconoce sus errores, como lo viene diciendo desde el penal.

“Me parece muy bien que de todo esto haya aprovechado el tiempo en cosas productivas. Él siempre ha sido muy emprendedor, nunca se ha quedado de brazos cruzados y si Dios le da la oportunidad de seguir adelante y abrazar a sus hijos, está bien”, sostuvo.

John Kelvin mencionó que aprovecha el tiempo en el penal para dedicarse a leer los libros de Paulo Coelho y cuyas frases lo incluye en las billeteras. Al respecto, Dalia comentó: “Veo que muchas de esas frases son de libros que he leído porque siempre me encantó la lectura, curioso, ¿verdad? Esas palabras las he escuchado millones de veces, le deseo lo mejor de corazón”.

Finalmente, comentó que está enfocada en la estabilidad emocional de sus hijos y la de ella. “John y yo hemos pasado muchísimas cosas y duele”, sentenció.

