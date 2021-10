El cantante John Kelvin rompió su silencio, por primera vez, desde el penal de Lurigancho, a donde fue trasladado en julio de 2021 para que cumpla los siete meses de prisión preventiva que dictó en su contra la justicia.

En entrevista con Trome, el cumbiambero habló de su nuevo emprendimiento: el diseño de las billeteras ‘JK made in Luri’, con las líneas black and white’ y ‘golden black’.

“Las personas que adquieran estos productos van a ayudarnos a tener más trabajo para solventar nuestros gastos aquí y los de nuestras familias afuera (...) aunque estoy en un lugar que desearía que nadie pueda pisar, les digo que siempre busquen la manera de salir adelante”, comentó.

Extraña a sus hijos

El cantante fue acusado de violencia física y psicológica contra Dalia Durán, con quien tiene cuatro hijos. Aunque el artista no ha querido referirse a la modelo cubana, sí habló de sus hijos, a quienes dice extrañar demasiado. Según señaló, se comunica con los hijos de Dalia a través de su madre y su comadre Doris

“En mi cumpleaños mis tres pequeñines me cantaron el ‘Happy birthday’ y el corazón se me comprimió, lloré muchísimo fueron lágrimas de sangre. Ellos me decían: ‘¿Papi, por qué no vienes a vernos?, ¿sigues en Japón?, ¿tu teléfono está malogrado?, ¿por qué no haces videollamada?, ¿no hay avión para que regreses?’”.

Aunque no quiso pronunciarse sobre la investigación en su contra, aseguró que confía en la ley del país “y en el poder de Dios”.

John Kelvin atraviesa una crisis con su esposa y madre de sus hijos

Cree en Dios

John Kelvin, de 35 años, reveló que ahora es un fiel creyente de la palabra de Dios. Indicó que la pandemia lo deprimió y que estaba “ciego”, pero al llegar al penal de Lurigancho sus emociones comenzaron a “fluir”.

Sin embargo, el encierro en la cárcel no lo tumbó y se sigue dedicando a la música: ha compuesto 10 temas y el primero se titula ‘Salsicumbia canera’, con las jergas que usan en Lurigancho.

“Fue muy duro, por mi mente pasaron muchas cosas (se le quiebra la voz). Aquí la ‘cuenta’ es a las 5:30 de la mañana y cuando escuché mi nombre me sentí avergonzado. Lloraba todos los días, aún lloro, pesaba 74 kilos y bajé a 69. No quiero entrar mucho en detalles, en su momento lo leerán en el libro que estoy escribiendo y ya tiene 100 páginas”.

“Siempre he creído en Jesús ahora estoy haciendo lo que Dios quiere, me estoy humillando ante Él, estar aquí ya casi cuatro meses hizo que me reencontrará conmigo mismo, porque mi corazón estaba tan oscuro, triste, mis pensamientos y emociones eran muy confusas”.

TE PUEDE INTERESAR