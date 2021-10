John Kelvin confesó que tiene comunicación con Abencia Meza, quien le deseó fuerza en esta etapa de su vida. La cantante folklórica se encuentra recluida por el asesinato de su expareja Alicia Delgado.

“Me escribió unas palabras inspiradoras contándome lo que ella pasó y me dio muchas fuerzas. También me dijo que cuando estemos afuera vamos a cantar juntos”, así fue como el cantante de cumbia reveló su contacto con Abencia Meza para Trome.

El cantante además reveló que está escribiendo un libro, con los pormenores de su estadía en prisión: “En su momento lo leerán, ya tiene 100 páginas”.

¿Por qué Jhon Kelvin está en prisión?

El ‘cumbiambero’ se encuentra en el penal Lurigancho, cumpliendo prisión preventiva de siete meses, por los presuntos delitos de agresión sexual, física y psicológica hacia su expareja Dalia Duran.

