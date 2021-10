John Kelvin, el cantante de cumbia de 35 años que fue encarcelado en el penal de Lurigancho por ser el presunto agresor de Dalia Durán, reveló todos los emprendimientos que viene realizando desde su encierro, en julio de 2021.

Desde el penal hizo un pedido a los artistas, empresarios y público en general que el trabajo que viene realizando con un grupo de internos, en el diseño y confección de su marca de billeteras ‘JK made in Luri’. “Somos un equipo de 10 personas que también estamos capacitando a otros. Las personas que adquieran estos productos van a ayudarnos a tener más trabajo para solventar nuestros gastos aquí y los de nuestras familias afuera”, comentó en entrevista a Trome.

Asimismo, está pensando sacar su propia línea de polos en el verano del 2022.

Pero, ¿qué más viene haciendo John Kelvin en prisión?

La cumbia ‘canera’

Kelvin reveló que desde que fue trasladado al penal de Lurigancho ha aprovechado el tiempo para continuar con su carrera musical. Ya ha puesto 10 canciones y el l primero se titula ‘Salsicumbia canera’.

“Lo he compuesto con las jergas que usamos aquí”, sostuvo.

Kelvin y su primer libro

El cantante de 35 años dijo que aprovecha el tiempo para leer mucho, por ejemplo, los libros de Paulo Coelho, cuyas frases ha incluido en sus billeteras.

“En las billeteras, quien las compre, cuando las abra, encontrará dichos como: ‘No pienses que el mundo anda mal, no olvides que en ese mundo también estás tú’; ‘Vengarse es igualarse al enemigo, perdonar ser superior a él’; ‘Quieres ser feliz un instante, véngate, quieres ser feliz siempre, perdona’”; comentó.

Además, sorprendió al revelar que está escribiendo un libro de su vida.

" Aquí la ‘cuenta’ es a las 5:30 de la mañana y cuando escuché mi nombre me sentí avergonzado. Lloraba todos los días, aún lloro, pesaba 74 kilos y bajé a 69. No quiero entrar mucho en detalles, en su momento lo leerán en el libro que estoy escribiendo y ya tiene 100 páginas”..

Lleva terapia y predica la palabra de Dios

John Kelvin contó que también está llevando terapia psicológica en prisión, mientras que predica la palabra de Dios.

“Creo en Dios y sé que está conmigo, pero cada dos domingos me reúno con grupo aquí, me ha hecho un persona más fuerte y me siento feliz de haber logrado este emprendimiento dentro de un penal. Mucha gente puede decir qué vas aprender en un penal y créanme que en todo lugar siempre hay algo que aprender así sea en el inframundo donde puedas estar”.

