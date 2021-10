No es novedad conocer a Geni Alves por algún escándalo que solía ocupar más tiempo de lo habitual en los programas de farándula como “Amor Amor Amor”, donde se la veía reclamando por infidelidades o siendo parte de ellas o en peleas absurdas con Susy Díaz o cercanos a ella

“Tengo mucha gente que me quiere y a mí me encanta el Perú. Pero yo creo que es momento de hacer un cambio para mí y ya tengo muchos años viviendo acá y también por mi hijo, ya que hay varias cosas. Tal vez no se dé ahora quizás sea en un par de años todavía”, fue así como la ‘garota’ reveló que tiene en sus planes irse de Perú, ya que los escándalos de su pasado podrían afectar a su hijo, según confesó a “El Trome”.

“Estoy en paz, ya que estamos en una época diferente y tenemos que ser más conscientes de nuestros actos”, con esas palabras, la exmodelo, recordó los escándalos por los que se hizo conocida y de los cuales no se siente orgullosa.

Geni Alves pagó parte de la deuda clínica de Angie Jibaja

“Amiga eres mi persona favorita. Quiero que el mundo sepa que cuando yo estaba muriendo tú llegaste y no te importó quedarte sin plata. 35 mil dólares que faltaba pagar de la clínica tú me lo pagaste”, fue así como la controversial modelo agradeció a la brasileña que dijo haberla apoyado por ser una víctima de intento de feminicidio.

