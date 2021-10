La pareja sentimental de Mario Irivarren logró salir de la sentencia, pero no se sintió a gusto con tener que bailar con peluca y con no poder elegir la canción de su sentencia como se hacía en otras oportunidades. Reveló además que ella es buena bailando, pero no tanto para playback, el mismo que fue exigido en la última gala y por el que cayó una vez más en sentencia.

Acerca de brindar el extra que buscan los jurados en las sentencias de “Reinas del Show” y el por qué no se vio en Vania Bludau, ella dijo: Usualmente cuando uno está en sentencia elige su baile. A mi me ha tocado Shakira, te ponen peluca, lo cual es totalmente incómodo (...) voy tres galas con peluca”

“Yo jamás me he sentido confiada, desde el día uno dije, para mí se lo va a llevar Gabriela o Isabel, yo tengo que ser realista y lo he dicho desde el momento uno”, fue como contestó la modelo ante la duda de si sentía confianza por el respaldo que le brindan su gran cantidad de seguidores. Además acotó el respeto que le tiene a ambas por su profesión de bailarinas, “son unas capas”.

