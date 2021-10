La modelo Vania Bludau reapareció este sábado en “Reinas del Show” y se refirió a la descompensación que tuvo en la última gala. La novia de Mario Irivarren aclaró que no se encuentra embarazada: “No (fueron) tanto como desmayos pero sí fue agotamiento, como lo dije ese día, más que todo mental de las coreografías que habíamos tenido, pero fue nada más eso. No estoy embarazada, estoy comiendo bien [...] Por ahora no deseo ser mamá, en un futuro por supuesto pero ahora no”. Fuente: América TV