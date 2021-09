La cubana Dalia Durán, madre de los cuatro hijos de John Kelvin, reapareció en la última edición del programa que conduce Andrés Hurtado ‘Porque hoy es sábado con Andrés’.

Y es que en la edición especial por el aniversario del programa - donde participaron las hijas del presentador de televisión, Josetty y Gennesis Hurtado - llamó la atención la ausencia de Dalia Durán. Como se recuerda, la modelo cubana fue contratada como modelo por el mismo Andrés Hurtado, en julio pasado.

En entrevista con Trome, la expareja de John Kelvin reveló por qué no fue invitada a ‘Porque hoy es sábado con Andrés’.

“No niego que sentí mucha incomodidad al no ser parte de un día tan importante como el aniversario del programa para el que he estado trabajando, pero me dijeron que era porque Andrés conduciría con sus hijas y soy muy respetuosa de cualquier decisión que se tome, yo cumplo con mi trabajo”, comentó al referido medio.

Sobre el padre de sus hijas, comentó que la batalla legal sigue su curso. Como se sabe, el cantante de cumbia, John Kelvin, cumple prisión preventiva en el penal de Lurigancho tras agredir física y sexualmente a su esposa Dalia Durán.

Dalia Durán es sorprendida por Andrés Hurtado al ofrecerle contrato como modelo

La expareja de John Kelvin, Dalia Durán, reapareció el 17 de julio en el programa “Porque hoy es sábado con Andrés” y se mostró muy emocionada por el cambio de imagen que le realizaron luego de la terrible agresión que sufrió.

Andrés Hurtado le entregó el contrato que la vinculará durante 6 meses al programa, en el cual trabajará como modelo.

“Hoy es un día diferente, no pensé estar vestida, no pensé que me iban a producir de esta manera, te lo agradezco muchísimo, estoy muy feliz (...) Yo sé que me lo merezco, sé lo buena mujer que soy, sé lo buena madre que soy”, dijo.

