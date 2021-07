Dalia Durán descartó haber podido meterse con el futbolista de las selección peruana, Miguel Trauco, pues aunque tenía dinero, no le parecía la persona correcta.

“Tendrá su plata el chico, es otro John Kelvin, tú crees que voy a salir de uno para meterme con otro”, acotó para “Amor y Fuego·.

Dalia Durán reveló que hace tiempo hablaba con Miguel Trauco, quien incluso le propuso verse en el hotel del aeropuerto, pero esto nunca ocurrió. “No por Whatsapp, yo borré todo tipo de comunicación con él”.

Resaltó que nunca recibió ninguno de sus regalos y no le interesaba como hombre. “A mí nunca me interesó ese chico, nunca nunca realmente nunca, así me hubiese ofrecido porque me lo ofreció para viajar a Brasil y muchas cosas, regalos que me ha traído y tanta cosa”

“Nunca lo vi, nunca recibí”, agregó, para luego revelar que según Trauco sí quería recuperar a su familia. “Había tenido una niña, él quería recuperar a su familia, yo le decía piénsalo”.

TE PUEDE INTERESAR