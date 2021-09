La cubana Dalia Durán, quién fue la protagonista de un terrible caso de agresión por parte de su aún esposo John Kelvin reveló en una entrevista para un diario local que desea volver a enamorarse.

La co-animadora del programa “Porque Hoy es Sábados con Andrés” confesó que en estos momentos su prioridad son sus pequeños, pero no le cierra las puertas al amor.

“No descarto volver a enamorarme y tener un buen hombre en mi vida. Eso siempre pensando primero en mis hijos. Cuando una es madre tiene que ser demasiado cuidadosa con esos temas”, indicó para El Popular.

“Mis hijos serán por la eternidad, las únicas personas especiales en mi vida, por ellos todo. Mejor estoy sola ahora”, añadió a referido medio.

Dalia no desea hablar de John Kelvin

Por otro lado, la influencer no quiso pronunciarse sobre el proceso judicial contra el cantante de cumbia. “No hay nada que ver, ya se realizaron todas las diligencias correspondientes. No sé nada del señor, tampoco me importa”, sentenció.

